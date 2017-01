Iria Fdez. Silva, do Campus do Mar, inicia un proxecto sobre especiación e hibridación de especies

Xunto a Vigo participan investigadores de Estados Unidos, Xapón e Australia

“O noso traballo constitúe unha avaliación sen precedentes dos procesos de especiación, hibridación e introgresión nos ecosistemas mariños e os resultados que academos permitirán comprender mellor os procesos evolutivos e ecolóxicos que manteñen a biodiversidade mariña e os patróns xerais da evolución molecular”. Así describe a investigadora do Campus do Mar, Iria Fernández Silva, responsable da liña de Xenómica Mariña, o proxecto de investigación que acaba de iniciar, un traballo para o que acaba de recibir unha axuda do Programa Estatal de Fomento da Investigación Científica e Técnica de Excelencia de 60.000 euros.A realización do proxecto corre a cargo dun equipo pluridisciplinar que inclúe investigadoras e investigadores de Vigo, Berkeley (Estados Unidos), Ryukyus (Xapón), Curtin (Australia) e da California Academy of Sciences (San Francisco).