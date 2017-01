No proxecto Candela participan Setga, Itelsis, Inteco, Insitu, Universidade e Gradiant

Propoñen un modelo de luminaria conectada que permita dixitalizar e automatizar os sistemas lumínicos urbanos

Un consorcio formado por empresas de enxeñaría e investigadores da Universidade de Vigo e de Gradiant leva un ano traballando nunha iniciativa innovadora para deseñar un sistema de xestión intelixente do alumeado público para as cidades galegas. O proxecto, denominado Candela, foi un dos seleccionados na convocatoria ConcectaPeme e ten como obxectivo avanzar no eido das smart cities coa creación dun conxunto de solucións que permitan medir, modelar, optimizar e actuar en tempo real sobre todo o sistema lumínico público urbano. O consorcio está formado por catro empresas galegas (Setga, que lidera o proxecto, Sistemas Audiovisuales Itelsis, Inteco Ingeniería Avanzada e Ingeniería Insitu) xunto co Grupo de Tecnoloxía Enerxética da Universidade de Vigo e Gradiant.