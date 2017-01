O Consello de Goberno dá luz verde aos premios fin de carreira, grao e doutoramento 2015-2016

Os galardóns entregaranse o vindeiro 27 de xaneiro co gallo da celebración de San Tomé

O Consello de Goberno da Universidade de Vigo aprobou na sesión extraordinaria celebrada este mediodía outorgar un total de 97 premios extraordinarios de fin de carreira, grao e doutoramento no curso 2015-2016 a outras tantas alumnas e alumnos da institución académica viguesa. As 57 mulleres e 40 homes galardoados cos premios extraordinarios polo seu rendemento académico recibirán as insignias e medallas da Universidade co gallo da celebración do patrón da institución, San Tomé, o vindeiro 27 de xaneiro, nun acto no que tamén se entregarán os III Premios Egeria á inclusión da perspectiva de xénero en traballos de fin de grao e mestrado. A secretaria xeral da Universidade, Gloria Pena, foi a encargada de dar lectura ás propostas de galardóns que foron aprobadas por unanimidade polas e polos integrantes do Consello de Goberno.