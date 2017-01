Os galardóns distinguen a inclusión da perspectiva xénero nestes estudos

A área xurídico-social é a que máis distincións acadou nesta terceira edición

Os piropos, a rotura da heteronorma, o alumnado transexual, a mirada feminina no cine, a incorporación da muller rural á vida profesional e os estereotipos de xénero nos contos de fadas. Estes son, en liñas xerais, as temáticas que abordan os seis traballos fin de mestrado e de grao que veñen de gañar a terceira edición dos Premios Egeria á Inclusión da Perspectiva de Xénero nos Traballos Fin de Grao e de Mestrado da Universidade de Vigo. Os galardóns repártense entre egresados e egresadas dos tres campus, sendo os traballos de grao e da área a xurídico-social os que máis distincións acadan. En total, nesta edición presentáronse 27 traballos, 20 do ámbito xurídico-social, seis de artes e humanidades e un do eido científico-tecnolóxico.