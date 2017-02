O curso pasado acadouse un récord con 92 mobilidades internacionais

Portugal e Italia son os países preferidos polo profesorado para as súas estadías

A mobilidade internacional non é patrimonio exclusivo do alumnado universitario e aínda que é o estudantado o que máis participa en programas de intercambio como o Erasmus+, a presenza do profesorado é cada vez maior. Así se confirma no caso da Universidade de Vigo, onde desde o curso 2001-2002 ao pasado 2015-2016 foron 934 as e os docentes que participaron no programa Eramus+, que financia estadías dun mínimo de dous días e dun máximo de cinco nos países cos que a institución académica viguesa ten asinados convenios. Dos 24 docentes do curso 2001-2002 pasouse no 2015-2016 a 92, a cifra máis elevada nos 15 últimos cursos.