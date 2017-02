O proxecto, liderado pola rede Géant, está financiado pola UE con 5 millóns de euros

Trabállase na creación dun ‘ecosistema de docencia virtual’ dirixido ao alumnado de entre 11 e 19 anos

Bridging the gap between schools and universitys trough informal education

A Universidade de Vigo leva máis dunha década apostando polo uso dos medios audiovisuais na educación e froito desta forte aposta en 2015 participou na posta en marcha do primeiro repositorio europeo de materiais educativos audiovisuais. Hoxe, apenas dous anos despois, dá un paso máis e convértese na única universidade de fala hispana en participar no proxecto Up to University, Up2U (), financiado no marco do programa H2020 da Unión Europea con cinco millóns de euros e cuxos socios, un total de 18 entidades de 12 países, traballarán ao longo dos vindeiros tres anos na creación dun ecosistema de docencia virtual audiovisual, que servirá de apoio na educación presencial, dirixido a facilitarlle ao alumnado de secundaria o salto ao ensino universitario.