98 estudantes recibiron os premios á excelencia académica e outros seis os Egeria

Mato referiuse ao “traballo, o compromiso e a excelencia” como valores que rexen a institución

A Universidade de Vigo celebrou este venres o acto académico que, en palabras do reitor, Salustiano Mato, “permite visualizar os mellores valores que rexen esta Universidade: o traballo, a rigorosidade, a seriedade, o compromiso e a excelencia”. Co gallo da celebración do seu patrón, San Tomé, a institución académica viguesa entregou este mediodía ao seu alumnado os premios fin de carreira, grao e doutoramento do curso 2015-2016, así como os III Premios Egeria á inclusión da perspectiva de xénero en traballos de fin de grao e mestrado, en total, preto dun cento de galardóns cos que a Universidade recoñece ao seu estudantado máis excelente. No acto celebrado na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, 57 mulleres e 41 homes recibiron as insignias e medallas da Universidade que, asegurou Mato, “premia feitos, realidades, compromiso, seriedade, rigorosidade, traballo e excelencia”.